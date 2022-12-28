Джилленхол назвал "пыткой" постельные сцены с Энистон

Джейк Джилленхол сравнил с «пыткой» съемку постельных сцен с Дженнифер Энистон для фильма «Хорошая девочка». Об этом сообщает Daily Mail.
Джейк Джилленхол стал гостем шоу Говарда Стерна. В беседе с радиоведущим он вспомнил, как снимался в фильме «Хорошая девочка» (2002) вместе с Дженнифер Энистон. Актер рассказал, что постельные сцены со звездой сериала «Друзья» дались ему непросто, поскольку он был в нее влюблен.
«С одной стороны, это была пытка, а с другой — нет. Я имею в виду, что это было похоже на смесь того и другого», — признался он.
Сегодня Джейк Джилленхол состоит в отношениях с французской моделью Жанной Кадье. В разное время ему приписывали романы с Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Тейлор Свифт и Алисой Миллер.