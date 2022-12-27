Хазанов вспомнил, как чуть не погиб на съемках

Актер Геннадий Хазанов в беседе с "7 дней" вспомнил о роковом инциденте, который мог стоить ему жизни.
Хазанов предлагал режиссеру Эльдару Рязанову идеи для фильма Евгения Цымбала. Тогда Хазанов придумал идею о герое фильма ужасов, который ворует кусок мяса из магазина и прячет внутри себя. По задумке, у вора должны были извлечь кусок мяса при помощи хирургического вмешательства.
"Представьте теперь мое изумление, когда совсем скоро не моего героя, а меня самого под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию. Во время съемок рухнула стеклянная витрина, и осколки изрезали мне всю спину", – рассказал Хазанов.
Впоследствии Цымбал отверг идею этого фильма.
Ранее "Рамблер" рассказывал об актерах, которые чуть не погибли на съемках.