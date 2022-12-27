Хазанов вспомнил, как чуть не погиб на съемках

"Представьте теперь мое изумление, когда совсем скоро не моего героя, а меня самого под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию. Во время съемок рухнула стеклянная витрина, и осколки изрезали мне всю спину", – рассказал Хазанов.