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1 час назад

Звезда «Дома дракона» рассказала о хитрости на пробах

Слово и Дело

Актриса Эмма Д'Арси рассказала, что 24 часа приклеивала парик для проб в сериал «Дом дракона». Знаменитость хотела понравиться режиссеру Мигелю Сапочнику, но кинодеятель не оценил ее старания.

Звезда «Дома дракона» рассказала о хитрости на пробах
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Нашумевший приквел знаменитой «Игры престолов» взбудоражил фанатов и сделал звездами актеров, сыгравших в сериале главные роли. Однако не для всех пробы прошли гладко. По словам Д'Арси, чтобы получить роль Рейниры Таргариен она пошла на хитрость и принесла парик с другой работы.

Актриса потратила 24 часа, чтобы прикрепить его к голове с помощью горячего клея и получившийся результат послала Сапочнику. Однако режиссер вежливо сообщил знаменитости, что с задачей она не справилась, пишет Teh Guardian.

Напомним, «Дом дракона» стал одним из самых успешных сериалов от HBO в 2022 году. Первую серию посмотрели почти 10 млн зрителей по всему миру, обогнав спецвыпуск по «Гарри Поттеру».

Актеры,Игра престолов,Гарри Поттер,
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