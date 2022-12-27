Звезда «Дома дракона» рассказала о хитрости на пробах

Актриса Эмма Д'Арси рассказала, что 24 часа приклеивала парик для проб в сериал «Дом дракона». Знаменитость хотела понравиться режиссеру Мигелю Сапочнику, но кинодеятель не оценил ее старания.

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Нашумевший приквел знаменитой «Игры престолов» взбудоражил фанатов и сделал звездами актеров, сыгравших в сериале главные роли. Однако не для всех пробы прошли гладко. По словам Д'Арси, чтобы получить роль Рейниры Таргариен она пошла на хитрость и принесла парик с другой работы.

Актриса потратила 24 часа, чтобы прикрепить его к голове с помощью горячего клея и получившийся результат послала Сапочнику. Однако режиссер вежливо сообщил знаменитости, что с задачей она не справилась, пишет Teh Guardian.