«Золотому мальчику» Голливуда – 27: лучшие роли Шаламе

С 2017-го года уроженец Нью-Йорка с французскими корнями медленно, но верно набирает вес в Голливуде, а заодно и любовь зрителей.

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В 2023-м на широкие экраны выйдет мюзикл «Вилли Вонка», в котором главную роль сыграет Тимоти Шаламе. Поклонники с нетерпением ожидают увидеть своего любимца в новом амплуа – поющего и танцующего волшебника, умело плетущего интриги вокруг неокрепших детских умов. За актёра можно не переживать, с ролью он справится отлично, уверены многие, ведь он уже получил номинацию на «Оскар» и успел поработать в разных жанрах у маститых режиссёров. В этом обзоре пятёрка его лучших ролей.

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«Назови меня своим именем» (2017)

Неоднозначная история Луки Гуаданьино о юношеской любви и непростом взрослении. Первый художественный фильм для Шаламе, где он исполнил главную роль, держа зрителей в напряжении большую часть экранного времени. Критики пришли в восторг от юного дарования, одарив его номинацией на «Оскар» в 22 года и сделав таким образом одним из самых молодых соискателей за всю историю американского кино. Кроме того, были номинации на «Золотой глобус», BAFTA, Премию гильдии киноактёров США, награды «Выбор критиков», «Готэм», «Независимый дух» и пр.

«Красивый мальчик» (2018)

В этой биографической драме Тимоти сыграл подростка с зависимостью - Ника. Его отец Дэвид (Стив Карелл) не понимает, как так случилось, ведь мальчик рос в нормальной семье, после развода родителей общается с обоими, хорошо учится и уходить в «иную» реальность у него нет повода. Или всё-таки есть…? Критики по достоинству оценили тонкую психологическую игру, продемонстрированную на экране Кареллом и Шаламе, ещё раз убедившись, что последнему по плечу сложная драматургия и проблемные характеры.

«Король Англии» (2019)

Военная драма Дэвида Мишо создана по мотивам серии исторических пьес Уильяма Шекспира «Генриада» и рассказывает о восхождении на британский престол Генриха V. Кардинально переработав исходный литературный материал, создатели картины предложили зрителям спорный вариант произведения – угрюмую сагу о боевых действиях и их крайностях. Однако для исполнителя главной роли Тимоти Шаламе он стал уникальной возможностью примерить на себя амплуа исторического героя.

«Маленькие женщины» (2019)

На съёмках этой экранизации классического романа Луизы Мей Олкотт Тимоти воссоединился с режиссёром Гретой Гервиг и актрисой Сиршей Ронан, с которыми работал над «Леди Бёрд» (2017). Сюжет следует за писательницей Джо Марч и тремя её сёстрами, сталкивающимися с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. Тимоти достойно разбавил «женское царство» из Ронан, Флоренс Пью, Эммы Уотсон и Элайзы Сканлен. По сюжету он влюблён в главную героиню, но безответно. За их отношениями интересно наблюдать – электрические разряды, уязвимость, красота. И не последнюю роль в этом сыграл Шаламе.

«Дюна» (2021)