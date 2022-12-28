Козловский отсудил 682 млн рублей у стриминга «‎СТАРТ»

Российский актер Данила Козловский, который стал всемирно известным после участия в сериале “Викинги” (18+), завершил судебную тяжбу с онлайн-платформой “СТАРТ” мировым соглашением. Камнем преткновения между сторонами являлась многосерийная кинолента “Карамора” (18+), которую продюсировал сам артист, информирует StarHit.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По результатам рассмотрения иска компания Козловского DK Entertainment подала в суд на указанную стриминговую площадку. По итогу после длительных разбирательств онлайн-кинотеатр должен будет выплатить актеру 682 миллиона 500 тысяч рублей.

Отмечается, что “СТАРТ” долгое время не спешил исполнять обязательства контракта по финансированию производства киноленты «в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией из-за украинских событий», а актер был вынужден даже брать кредиты, чтобы завершить съемочный процесс.

Напомним, что Данила Козловский создал собственный весьма дорогой сериал о дореволюционной России. Молодой российский анархист Карамора в исполнении самого Козловского лишился возлюбленной во время стычки с неким тайным обществом вампиров. Герой совершает свою кровавую месть.