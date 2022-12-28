Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у стриминга «‎СТАРТ» по делу сериала «Карамора»

FBM.ru

Российский актер Данила Козловский, который стал всемирно известным после участия в сериале “Викинги” (18+), завершил судебную тяжбу с онлайн-платформой “СТАРТ” мировым соглашением. Камнем преткновения между сторонами являлась многосерийная кинолента “Карамора” (18+), которую продюсировал сам артист, информирует StarHit.

Козловский отсудил 682 млн рублей у стриминга «‎СТАРТ»
Фото: FBM.ruFBM.ru

По результатам рассмотрения иска компания Козловского DK Entertainment подала в суд на указанную стриминговую площадку. По итогу после длительных разбирательств онлайн-кинотеатр должен будет выплатить актеру 682 миллиона 500 тысяч рублей.

Отмечается, что “СТАРТ” долгое время не спешил исполнять обязательства контракта по финансированию производства киноленты «в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией из-за украинских событий», а актер был вынужден даже брать кредиты, чтобы завершить съемочный процесс.

Напомним, что Данила Козловский создал собственный весьма дорогой сериал о дореволюционной России. Молодой российский анархист Карамора в исполнении самого Козловского лишился возлюбленной во время стычки с неким тайным обществом вампиров. Герой совершает свою кровавую месть.

Первоначально сериал снимали для канала ТВ3, однако менеджеры посчитали такой проект чересчур затратным и отказались от дальнейшего финансирования. По итогу мнения кинокритиков о “Караморе” разделились, и многие отметили, что проект не оправдывает вложений и ожиданий.

Актеры,Викинги,Викинг,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители