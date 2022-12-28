Джекман рассказал о взаимоотношениях Росомахи и Дэдпула в «Дэдпуле 3»

«Как я могу классифицировать это? Десять — это действительно близко, ноль — это реальность: мы равны нулю, мы противоположности, ненавидим друг друга». Я просто говорю со своей точки зрения. Логан расстроен им и хочет быть в миллионе миль от него или хочет даже ударить его по голове. К сожалению, он не может быть в миллионе миль от него в этом фильме, поэтому я, вероятно, собираюсь сильно ударить его по голове», — пошутил актёр.