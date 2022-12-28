Джекман рассказал о взаимоотношениях Росомахи и Дэдпула в «Дэдпуле 3»

Недавно Хью Джекман рассказал, что Росомаха и Дэдпул «ненавидят друг друга». Они сделают свой первый совместный официальный выход в мире кинематографической вселенной Disney и Marvel в третьем фильме во франшизе «Дэдпула». Когда дело доходит до динамики между ними, Джекман также добавил:
«Как я могу классифицировать это? Десять — это действительно близко, ноль — это реальность: мы равны нулю, мы противоположности, ненавидим друг друга». Я просто говорю со своей точки зрения. Логан расстроен им и хочет быть в миллионе миль от него или хочет даже ударить его по голове. К сожалению, он не может быть в миллионе миль от него в этом фильме, поэтому я, вероятно, собираюсь сильно ударить его по голове», — пошутил актёр.
Джекман также подтвердил, что не планирует вмешиваться в жизнь Логана, указав, что действие фильма будет соответствовать временной шкале Логана, поскольку в фильме 2017 года Marvel убивает Росомаху. Производство фильма планируется начать в мае 2023 года. «Дэдпул 3» должен выйти на большие экраны в ноябре 2024 года.