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6 минут назад

Режиссер «Достать ножи 2» назвал Дэйва Батисту лучшим актером-рестлером

Чемпионат.com

Бывший рестлер Дэйв Батиста в «Достать ножи 2» разделил съёмочную площадку с опытными Дэниелом Крейгом, Эдвартом Нортоном и другими актёрами. Поработав с Дэйвом, режиссёр нового детектива Райан Джонсон назвал его «лучшим рестлером, ставшим действительно настоящим актёром».

Режиссер назвал Дэйва Батисту лучшим актером-рестлером
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Джонсон уверен, что Батисту ждёт ещё больше серьёзных и знаковых ролей.

Думаю, что кто-то вроде Пола Томаса Андерсона даст ему настоящую роль, и это будет гениальный ход. Как человек Батиста очень искренний. Да, у него внушительная физическая форма, но при этом он умеет привносить в свои роли настоящую чувствительность.

Ранее Батиста играл в основном в простых комедиях и боевиках, а также отметился небольшой, но важной ролью в картине Дэни Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» и стал одним из главных героев киноцикла «Стражи Галактики», третья часть которого выйдет в мае 2023 года.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» вышел на Netflix 23 декабря. В России этот онлайн-кинотеатр недоступен.

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