«Проклятье Воланда»: что случилось с Виктором Авиловым

Есть люди, которым суждено прожить долгую, но не слишком приметную жизнь, полную обыденных радостей и горестей, а есть те, кто приходит в этот мир ненадолго, чтобы вспыхнуть ярким метеором, озарив все вокруг – и погаснуть… Заслуженный артист России Виктор Авилов был из вторых.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Биография будущего актера, казалось бы, начиналась не слишком примечательно. Он родился 8 августа 1953 года в Москве, в рабочей семье. Об актерской профессии и не помышлял: в 1972 году окончил Московский Индустриальный техникум, отслужил, как и положено, в армии и устроился работать шофером.

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И тут в его жизнь впервые вмешался рок. Но рок, наверное, счастливый. Как-то раз режиссер малоизвестного тогда Театра на Юго-Западе Валерий Белякович ловил попутную машину. За рулем оказался Виктор. Белякович сразу же обратил внимание на необычные внешние данные паренька и был очарован его «дьявольским» обаянием. Случайная встреча закончилась приглашением на пробы. Так Авилов стал участником театральной труппы Беляковича, а еще через год играл Кочкарева в спектакле «Женитьба».

Талантливого самоучку заметили. В 1986 году режиссер Олег Тепцов пригласил его сняться в главной роли в своей дипломной работе - триллере «Господин оформитель» по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Роль дореволюционного художника-оформителя Платона Андреевича, мечтающего своим искусством победить смерть, создавалась специально под Авилова, органически вписавшегося в инфернальную историю о творце и ожившем манекене.

Еще через три года на экраны вышел фильм «Узник замка Иф», где Авилову досталась тоже главная роль - трагического графа Монте-Кристо… Она принесла актеру огромную популярность, его начали узнавать на улице, брать автографы…

Его появление на сцене и экране никого не оставляло равнодушным: невозможно было забыть эту нестандартную «демоническую» внешность, глубокий хрипловатый голос… Он отличался от всех, даже от собратьев по актерской профессии: казалось, что он вообще не из этого мира… Он мог бы быть пришельцем с другой планеты, на худой конец - магом или провидцем… И, возможно, был им.

Многие сравнивали Авилова с Владимиром Высоцким. У обоих жизнь оказалась яркой и короткой, но каждый обладал по-своему неповторимым обаянием…

Из-за своеобразной внешности Авилов чаще всего получал роли, в которых присутствовало нечто роковое, иррациональное. Он играл Гамлета и Дон Кихота, тирана Калигулу, Кощея Бессмертного, Мордаунта из «Мушкетеров, 20 лет спустя». В спектакле «Парфюмер» он исполнил главную роль маньяка Гренуя. А однажды, в картине «Растворенное зло», ему досталась роль самого Сатаны…

Судьба неоднократно испытывала Виктора на прочность. Он несколько раз оказывался на краю гибели. Однажды, катаясь в одиночку по Волге, уснул в лодке, а, проснувшись, увидел идущий прямо на него паром… Чудом успел отгрести в сторону…

Много раз актер играл Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». Традиционно это произведение пользуется в театрально-киношной среде очень дурной славой. Не стало это исключением и для Авилова.

В 1993 году Авилов находился на гастролях в Берлине. Ему предстояло в очередной раз исполнять роль Воланда. Но внезапно у актера открылась язва. Началось сильное кровотечение. Врачам удалось вытащить Авилова из клинической смерти…

В 2000 году Виктору Васильевичу поставили диагноз туберкулез и дали вторую группу инвалидности. На два года он оставил сцену. Но все же вернулся в профессию, даже пытался заниматься режиссурой…

В начале июня 2004 года Авилову пришлось прервать работу над ролью Господина Пигмалиона в новом спектакле «Куклы» и отправиться на зарубежные гастроли. На этот раз в театр он уже не вернулся. Врачи поставили страшный диагноз – рак. 21 августа замечательного актера не стало…