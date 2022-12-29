Актеры, загубившие карьеру пластическими операциями

Они хотели быть идеальными и потеряли все: карьеру, успех и деньги.

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Говорят, у совершенства нет предела, но некоторые голливудские звезды на своем опыте убедились, что иногда желание соответствовать всем стандартам красоты приводит к разрушению карьеры и жизни.

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Дженнифер Грей

Очаровательная звезда «Грязных танцев» стала звездой сразу после премьеры фильма. Ее находили обаятельной и трогательной, но сама Дженнифер была уверена, что ее карьера пойдет в гору быстрее, если она избавится от своего главного «недостатка». Актриса решила исправить форму носа, сделав его более кукольным, без горбинки. Но новое лицо казалось режиссерам неинтересным, ролей Грей больше не предлагали. Позже в интервью она признавалась, что решение о ринопластике навсегда испортило ее жизнь.

Лара Флинн-Бойл

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Звезда «Твин Пикса» была невероятно хороша собой, по всему миру о внимании Лары мечтали тысячи мужчин. Но актриса была слишком зациклена на красоте: она прибегла к ринопластике, а затем не смогла остановиться. Блефаропластика, круговая подтяжка лица, исправленная форма губ… С новыми чертами Лару стали приглашать на съемки все реже.

Кортни Лав

Жена Курта Кобейна страдала от наркотической зависимости и депрессии, она искала все новые способы почувствовать себя лучше. Одним из них стала пластическая операция: Кортни исправила форму носа, но это изменение положило конец ее актерской карьере.

Микки Рурк

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Микки Рурк был звездой своего времени, по-настоящему талантливым актером и действительно привлекательным мужчиной секс-символом. Но помимо профессии у него было много увлечений — бои без правил, алкоголь, наркотики. Такой образ жизни нанес урон не столько репутации актера, сколько его лицу — сломанный нос, шрамы и постоянные отеки. Пытаясь исправить ситуацию, Микки зашел слишком далеко: пять ринопластик, пластика скул, хейлопластика, круговая подтяжка лица. Эти операции так сильно изменила внешность актера, что он стал едва узнаваемым.

Тара Рид