Хадсон рассказала о диете, на которой худела перед съемкой в "Достать ножи"

Американская актриса Кейт Хадсон рассказала, что ей пришлось пойти на жертвы, чтобы хорошо выглядеть в бикини во время съемок в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица». Об этом сообщает Daily Mail.

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43-летняя Кейт Хадсон рассказала ведущим развлекательного шоу «Этим утром», что пока остальные актеры наслаждались коктейлями, она ничего не пила и ела одни огурцы. На такие жертвы актрисе пришлось пойти ради сцены у бассейна, в которой она появляется в эффектном оранжевом бикини.

«Пока все пили апероль, я ждала, когда эта сцена наконец будет снята. И я думала: «Ну, ок, съем еще один огурец», — пошутила актриса.

Кейт Хадсон добавила, что ради роли в «Достать ножи: Стеклянная луковица», она готова была пойти на любые жертвы.

«Я очень хотела поработать с режиссером Райаном Джонсоном. И готова была выбивать двери, чтобы получить роль в его фильме», — призналась звезда.