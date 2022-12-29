Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Меган Маркл предложили выдать «Оскар» за нарциссизм

Слово и Дело

Выход сериала про жизнь Меган Маркл и принца Гарри продолжает будоражить журналистов по всему свету. В этот раз с очень интересным предложением выступила комментатор австралийских СМИ Софи Элсворт. Она предложила наградить Меган «Оскаром»...за нарциссизм.

Меган Маркл предложили выдать «Оскар» за нарциссизм
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Казалось бы, уже все журналисты высказались по поводу документального сериала «Гарри и Меган», но так только казалось. Журналистка из Австралии Софи Элсворт разразилась гневной тирадой в эфире и высказала несколько мыслей, с которыми согласились многие зрители.

Помимо того, что пару стали ловить на вранье после выхода шоу, Меган с большей силой обвинили в нарциссизме. Это далеко не первая подобная претензия, но теперь она вышла на совершенно другой уровень. Даже журнал Politico включил ее в топ людей, которых можно было бы назвать «нарциссами». Теперь Софи Элсворт предложила пойти еще дальше и наградить герцогиню «Оскаром».

«Она должна получить "Оскар" за свой нарциссизм, она шокирует», — сказала она в эфире Sky News, пишет Daily Mail.Кроме этого, Элсворт считает, что для Меган важно не высказать свою точку зрения, а заработать деньги. Однако делает она это, позоря королевскую семью.

«Эта женщина зарабатывает на разгроме королевской семьи», — заявила журналистка.

Журналистка также считает, что пара вышла уже за любые пределы допустимости «нытья». Отойти все не успели от подкаста Меган и документального сериала, как нас ждет уже через неделю книга принца Гарри «Запасной». «Людям надоели их слезливые истории, пока они живут в своем шикарном особняке за границей», — заключила Элсворт.

Актеры,Оскар,принц Гарри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители