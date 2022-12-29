Меган Маркл предложили выдать «Оскар» за нарциссизм

Выход сериала про жизнь Меган Маркл и принца Гарри продолжает будоражить журналистов по всему свету. В этот раз с очень интересным предложением выступила комментатор австралийских СМИ Софи Элсворт. Она предложила наградить Меган «Оскаром»...за нарциссизм.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Казалось бы, уже все журналисты высказались по поводу документального сериала «Гарри и Меган», но так только казалось. Журналистка из Австралии Софи Элсворт разразилась гневной тирадой в эфире и высказала несколько мыслей, с которыми согласились многие зрители.

Помимо того, что пару стали ловить на вранье после выхода шоу, Меган с большей силой обвинили в нарциссизме. Это далеко не первая подобная претензия, но теперь она вышла на совершенно другой уровень. Даже журнал Politico включил ее в топ людей, которых можно было бы назвать «нарциссами». Теперь Софи Элсворт предложила пойти еще дальше и наградить герцогиню «Оскаром».

«Она должна получить "Оскар" за свой нарциссизм, она шокирует», — сказала она в эфире Sky News, пишет Daily Mail.Кроме этого, Элсворт считает, что для Меган важно не высказать свою точку зрения, а заработать деньги. Однако делает она это, позоря королевскую семью.

«Эта женщина зарабатывает на разгроме королевской семьи», — заявила журналистка.