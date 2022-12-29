Успенская призналась, что хотела бы сыграть комедийную роль

Певица Любовь Успенская призналась в беседе с teleprogramma.pro, что хотела бы развиваться как актриса.
Успенская приняла участие в сериале «Ресторан по понятиям». Там она сыграла камео, но надеется в будущем на «более сложные» роли. Артистка уточнила, что желает работать только в комедийных проектах, так как она «всю жизнь страдает».
«Еще мои песни в основном — это лирика. А я по жизни очень веселый и жизнерадостный человек. Я люблю праздники, люблю веселье, я радуюсь даже простому солнечному дню. Мне, на самом-то деле, много для счастья не надо», — рассказала певица.
Ранее Успенская заявила, что не испытывала звездную болезнь.