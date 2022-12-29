Что не поделили Джордж Клуни и Рассел Кроу

Актеры Джордж Клуни и Рассел Кроу враждуют уже много лет. Звездный конфликт разгорелся в 2005 году. О том, что послужило камнем преткновения между двумя звездными мужчинами — в материале “Рамблера”.
Несмотря на то, что звезды никогда не работали над одинаковыми проектами, они были заочно знакомы. Однако Рассел Кроу не сдержался и решил “уколоть” своего коллегу. В одном из интервью он заявил, что считает некоторых актеров “продажными”. В этот список вошли Джордж Клуни, Роберт Де Ниро и Харрисон Форд. Последние два не обратили внимания на высказывание Кроу, а Клуни не смог сдержаться.
Когда Клуни попросил объяснить Кроу, что тот имел в виду, тот ответил, что презирает актеров, которые снимаются в дешевой рекламе. С тех пор конфликт больше не возникал, Клуни и Кроу замолчали. Однако информация о том, что они враждуют, периодически всплывает в различных интервью.
В последний раз Клуни упоминал о ссоре в 2020 году и заявил, что Кроу “ни с чего” начал говорить Клуни неприятные вещи.
“Откуда это, черт возьми, взялось?”, — восклицал тогда Клуни.
Поклонники актера в социальных сетях отметили, что Кроу мог просто завидовать коллеге. Рекламные контракты актеров стоят очень дорого, и чем популярнее звезда, тем дороже она обходится бренду.
Тем не менее, ходят слухи о том, что Кроу и Клуни закончили многолетнюю вражду. Инсайдер из окружения Кроу рассказал, что прислал своему врагу подарок — книгу со стихами собственного сочинения, а также примирительную записку с извинениями. Сами актеры пока что слух не комментировали.