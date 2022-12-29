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1 час назад

Что не поделили Джордж Клуни и Рассел Кроу

Мария Каткова

Актеры Джордж Клуни и Рассел Кроу враждуют уже много лет. Звездный конфликт разгорелся в 2005 году. О том, что послужило камнем преткновения между двумя звездными мужчинами — в материале “Рамблера”.

Что не поделили Джордж Клуни и Рассел Кроу
Фото: Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Несмотря на то, что звезды никогда не работали над одинаковыми проектами, они были заочно знакомы. Однако Рассел Кроу не сдержался и решил “уколоть” своего коллегу. В одном из интервью он заявил, что считает некоторых актеров “продажными”. В этот список вошли Джордж Клуни, Роберт Де Ниро и Харрисон Форд. Последние два не обратили внимания на высказывание Кроу, а Клуни не смог сдержаться.

Кадр из фильма "Гладиатор"

Когда Клуни попросил объяснить Кроу, что тот имел в виду, тот ответил, что презирает актеров, которые снимаются в дешевой рекламе. С тех пор конфликт больше не возникал, Клуни и Кроу замолчали. Однако информация о том, что они враждуют, периодически всплывает в различных интервью.

В последний раз Клуни упоминал о ссоре в 2020 году и заявил, что Кроу “ни с чего” начал говорить Клуни неприятные вещи.

“Откуда это, черт возьми, взялось?”, — восклицал тогда Клуни.

Поклонники актера в социальных сетях отметили, что Кроу мог просто завидовать коллеге. Рекламные контракты актеров стоят очень дорого, и чем популярнее звезда, тем дороже она обходится бренду.

Клуни и Робертс перестали скрывать отношение друг к другу

Тем не менее, ходят слухи о том, что Кроу и Клуни закончили многолетнюю вражду. Инсайдер из окружения Кроу рассказал, что прислал своему врагу подарок — книгу со стихами собственного сочинения, а также примирительную записку с извинениями. Сами актеры пока что слух не комментировали.

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