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23 минуты назад

Куда пропала исполнительница главной роли в сериале "Доярка из Хацапетовки"

Мира Маркина

После выхода на экраны сериала "Доярка из Хацапетовки" исполнительница главной роли Евгения Осипова прославилась на всю Россию. Но куда исчезла актриса после этого? Выяснял "Рамблер".

Куда пропала "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова
Фото: Кадр из сериала "Доярка из Хацапетовки"Кадр из сериала "Доярка из Хацапетовки"

Сериалы, выходящие на федеральных каналах, нередко принято критиковать. Однако "Доярка из Хацапетовки" стала исключением: сериал покорил зрителей юмором, непосредственностью и, конечно, игрой Осиповой. Евгения исполнила роль доярки Кати Матвеевой, которая мечтает стать знаменитым шеф-поваром.

Не исключено, что после триумфа в "Доярке из Хацапетовки" Осиповой хотелось попробовать свои силы в полнометражных кинолентах. Однако режиссеры и зрители хотели видеть ее лишь в сериалах-мелодрамах, и Осипова не стала противиться.

Пусть ей не предлагают ярких ролей в большом метре, но зато актриса регулярно снимается в многосерийных картинах. Так, в 2021-м году Осипова сыграла одну из главных ролей в сериале "Я заберу твою семью", в 2020-м в мини-сериале "Слабое звено", а в 2018 исполнила главную роль в сериале "Жена по обмену".

Куда пропала звезда "Грязных танцев" Дженнифер Грей

В личной жизни у Евгении также все в порядке: актриса замужем за кинооператором Анатолием Симченко. Пара воспитывает двоих детей – 10-летнего Максима и 7-летнюю Софию. Кроме того, в семье есть собака и мини-пиг.

Кадр из шоу "Звезды сошлись"

Не так давно Осипова появилась в программе "Звезды сошлись". Поклонники заметили, что актриса подстригла волосы и поправилась, но саму Евгению внешние изменения не беспокоят – сейчас она полностью сосредоточена на семье и работе.

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