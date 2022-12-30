Дюжев назвал Муцениеце "вкусненькой"

Актер Дмитрий Дюжев встретился с коллегой по сцене Агатой Муцениеце и осыпал девушку комплиментами, назвав ее "вкусненькой" и сравнив с "конфеткой", пишет StarHit.

"Привет, солнышко, привет дорогая, а мы на хоккей! Молодец! Ой, какая ты вкусненькая, как конфетка! А мы тут с сыночком. Хорошего тебе студийного материала!" - воскликнул Дюжев.

Актриса поблагодарила Дюжева за комплименты, но призналась, что удивлена его поведением. После того, как актер ушел, Муцениеце удивилась тому, "какой же он странный". Ранее Муцениеце рассказала, что ее новый бойфренд является абьюзером.