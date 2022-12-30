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1 час назад

Дмитрий Дюжев назвал Муцениеце "вкусненькой", но актриса сочла это странным

Газета.Ru

Актер Дмитрий Дюжев встретился с коллегой по сцене Агатой Муцениеце и осыпал девушку комплиментами, назвав ее "вкусненькой" и сравнив с "конфеткой", пишет StarHit.

Дюжев назвал Муцениеце "вкусненькой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Привет, солнышко, привет дорогая, а мы на хоккей! Молодец! Ой, какая ты вкусненькая, как конфетка! А мы тут с сыночком. Хорошего тебе студийного материала!" - воскликнул Дюжев.

Актриса поблагодарила Дюжева за комплименты, но призналась, что удивлена его поведением. После того, как актер ушел, Муцениеце удивилась тому, "какой же он странный". Ранее Муцениеце рассказала, что ее новый бойфренд является абьюзером.

Актеры,Агата Муцениеце,Дмитрий Дюжев,
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