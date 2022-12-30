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1 час назад

Паулина Андреева назвала словоблудием импровизацию актеров на площадке

Слово и Дело

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева поделилась мнением об импровизациях артистов в ходе работы на съемочной площадке.

Паулина Андреева назвала словоблудием импровизацию актеров
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам звезды, она соглашается участвовать в проекте, когда ей заведомо нравится сценарий. Она отметила, что появление слов или деталей не заменяет сам текст. Андреева считает неправильной импровизацию артистов на площадке.

«Очень часто, когда актер начинает добавлять текст, это скорее словоблудие, словесный мусор, который не нужен», — заявила знаменитость в интервью с РБК.

Она уверена, что актер может видеть лишь линию своего персонажа. Историю целиком может оценить только режиссер и сценарист. Артистка рассказала, что добавляла в текст только вещи, связанные с ее героем. Такое произошло в ходе работы над сериалом «13 клиническая», заметила Андреева.

Актеры,Паулина Андреева,
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