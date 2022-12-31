Актер Стивен Грэм получил рыцарский титул

Вместе с ним список рыцарей пополнили еще несколько знаменитостей.
В Великобритании прошла первая с момента начала правления короля Карла III церемония присвоения почетного рыцарского статуса Соединенного королевства.
Список рыцарей пополнил звезда большого куша 49-летний актер Стивен Грэм, 75-летний гитарист и один из основателей рок-группы Queen Брайан Мэй.
Всего с момента основания титул рыцаря получили уже более тысячи британцев, подавляющее число из которых знаменитые люди, верно служивших обществу.
Среди них есть спортсмены, музыканты, актеры, политики, бизнесмены, врачи, ученые и даже простые британцы.