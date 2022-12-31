Энтони Хопкинсу исполняется 85 лет

Британский и американский актёр, кинорежиссёр и композитор Энтони Хопкинс отмечает 85-летие. Он начинал карьеру в Королевском национальном театре Британии, затем переехал в США и стал сниматься в кино.

Фото: Кадр из фильма "Отец" Кадр из фильма "Отец"

В 1970—1980-х годах он играл в основном в телефильмах, в частности исполнил роль Пьера Безухова в экранизации «Войны и мира». Широкую известность артист приобрёл после выхода на экраны картины об убийце-каннибале докторе Ганнибале Лектере, где он сыграл главного героя. За работу в «Молчании ягнят» Хопкинс был удостоен премии «Оскар». В числе его других известных актёрских работ — роли в фильмах «Человек-слон», «Магия», «Дракула Брэма Стокера», «Остаток дня», «Страна теней», «Легенды осени», «Амистад», «Маска Зорро», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Самый быстрый «Индиан», «Вихрь», «Хичкок».

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Сэр Филип Энтони Хопкинс родился 31 декабря 1937 года на юге Уэльса в семье пекаря. Из-за дислексии Хопкинс с трудом осваивал классические предметы. Но с удовольствием обучался музыке и рисовал.

Судьбоносной для Хопкинса стала короткая встреча с Ричардом Бёртоном, голливудской звездой, после которой молодой человек начал обучаться актёрскому мастерству. В 1957 году Энтони Хопкинс окончил Уэльский королевский колледж музыки и драмы. После службы в армии, в начале 1960-х годов он перебрался в Лондон, где поступил в Королевскую академию драматического искусства.

В 1965 году Хопкинс фактически стал протеже легендарного актёра сэра Лоуренса Оливье, под руководством которого начал службу в Королевском национальном театре. Во второй половине 1960-х Хопкинс совмещал службу в театре со съёмками в кино- и телепроектах. Первую крупную роль получил в 1968 году, сыграв короля Ричарда I в картине «Лев зимой».

В середине 1970-х Хопкинс переехал в США. В тот же период пика достигли и его проблемы с алкоголем. После того как актёр проснулся в Аризоне (жил он в Калифорнии), не понимая, как там оказался, с горячительными напитками, он решил завязать.

В 1987 году Энтони Хопкинс стал командором ордена Британской империи. Шесть лет спустя получил звание рыцаря-бакалавра (то есть прошёл посвящение в рыцари монархом, не входя в рыцарские ордена Великобритании) за многочисленные заслуги в искусстве.

За роль маньяка-каннибала Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» Хопкинс получил свой первый «Оскар». Вторая статуэтка Академии досталась актёру в 2021 году за работу в фильме «Отец» Флориана Зеллера.

Всего за свою карьеру Энтони Хопкинс принял участие в работе над более чем 100 кино- и телепроектами в качестве актёра, режиссёра, продюсера, сценариста и композитора. Был удостоен множества престижных наград.