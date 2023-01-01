Названы актрисы, которым подражали советские женщины

Журналисты назвали советских актрис, на которых равнялись женщины по всему Союзу. В перечень попали Людмила Гурченко, Лариса Гузеева и другие знаменитые артистки.
В Сети появился список актрис, которых считали эталоном красоты в СССР. Именно на них равнялись соотечественницы.
Первой в списке оказалась Гурченко. Звезда кинофильма «Карнавальная ночь» была всенародной любимицей. На втором месте — Гузеева, которую зрители помнят по роли в фильме «Жестокий романс». Наталья Варлей из «Кавказской пленницы» поражала всех великолепной фигурой и улыбчивостью, пишет «Спорт-Экспресс».
Татьяну Доронину считали идеалом не только за счет внешности, но и жестов, голоса. Также советские женщины подражали Анастасии Вертинской, которая прославилась благодаря «Алым парусам» и «Человеку-амфибии», а Светлана Светличная стала настоящим секс-символом после роли в фильме «Бриллиантовая рука».