Названы актрисы, которым подражали советские женщины

Журналисты назвали советских актрис, на которых равнялись женщины по всему Союзу. В перечень попали Людмила Гурченко, Лариса Гузеева и другие знаменитые артистки.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В Сети появился список актрис, которых считали эталоном красоты в СССР. Именно на них равнялись соотечественницы.

Первой в списке оказалась Гурченко. Звезда кинофильма «Карнавальная ночь» была всенародной любимицей. На втором месте — Гузеева, которую зрители помнят по роли в фильме «Жестокий романс». Наталья Варлей из «Кавказской пленницы» поражала всех великолепной фигурой и улыбчивостью, пишет «Спорт-Экспресс».