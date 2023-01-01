Психолог объяснила крах браков Ливанова и Николаева

Распады звездных браков в России — явление не слишком редкое, причем развод может быть вызван самыми разными причинами. Психолог Любовь Розенберг рассказала, чего не выдержали семьи актеров Игоря Ливанова и Валерия Николаева.
По словам специалиста, второй брак Ливанова рухнул от безденежья. Розенберг обратила внимание, что супруга помогла актеру справиться с горем от потери жены и ребенка, после чего поселилась с ним в коммуналке. И когда начало казаться, что все невзгоды позади, — Ливанов заболел.
«Видимо, это было уже не по силам молодой маме», — цитирует Розенберг «СтарХит».
Говоря о Николаеве, психолог отметила, что ему не удалось сохранить брак по нескольким причинам. В процессе распада его семьи свою роль сыграла привязанность актера к алкоголю. Помимо этого, преодолев ряд трудностей, супруги поняли, что их больше ничего не связывает.