Психолог объяснила крах браков Ливанова и Николаева

Распады звездных браков в России — явление не слишком редкое, причем развод может быть вызван самыми разными причинами. Психолог Любовь Розенберг рассказала, чего не выдержали семьи актеров Игоря Ливанова и Валерия Николаева.

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По словам специалиста, второй брак Ливанова рухнул от безденежья. Розенберг обратила внимание, что супруга помогла актеру справиться с горем от потери жены и ребенка, после чего поселилась с ним в коммуналке. И когда начало казаться, что все невзгоды позади, — Ливанов заболел.

«Видимо, это было уже не по силам молодой маме», — цитирует Розенберг «СтарХит».