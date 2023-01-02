Жозе Моуринью назвали лучшим кандидатом на роль злодея в новой «бондиане»

Известный постановщик нашел футбольному тренеру место в кино.
Знаменитый оскароносный режиссер Сэм Мендес заявил, что пока продюсеры ищут кандидата на роль нового Джеймса Бонда, он уже нашел главного антагониста супершпиону.
По словам постановщика, в образ главного злодея мог бы идеально вжиться португальский тренер «Ромы» Жозе Моуринью.
«Кто лучше всего подошел бы на роль злодея в «бондиане»? Жозе Моуринью. С его мимикой, выплеском эмоций, крикливостью, эксцентричностью и скандальностью просто невозможно найти кого-то более подходящего, чем он, не так ли?», - поясняет режиссер.
Мендес в свое время сам снимал два фильма о Джеймсе Бонде, так что, постановщик знает, о чем говорит. Любопытно, что на это скажет сам Моуринью?