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20 минут назад

Звезда "Мстителей" Джереми Реннер находится в критическом состоянии

Катерина Саломе

Актер Джереми Реннер пострадал в результате несчастного случая. Сейчас он находится в больнице. Об этом сообщают Variety и Deadline со ссылкой на представителя артиста.

Звезда "Мстителей" находится в критическом состоянии
Фото: Кадр из фильма "Мстители" Кадр из фильма "Мстители"

Известно, что звезда "Мстителей" получил серьезные травмы во время уборки снега. Детали инцидента до сих пор не раскрывались.

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Джереми был доставлен в больницу вертолетом. Сейчас, по данным его пресс-секретаря, он находится в критическом, но стабильном состоянии.

«Его семья с ним, и он получает отличный уход», — заявил инсайдер.

Ранее мы писали о том, что женщина с Ямайки после аварии обрела британский акцент.

Актеры,Мстители,Тимур Родригез,Джереми Реннер,
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