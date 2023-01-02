Звезда "Мстителей" находится в критическом состоянии

Актер Джереми Реннер пострадал в результате несчастного случая. Сейчас он находится в больнице. Об этом сообщают Variety и Deadline со ссылкой на представителя артиста.

Фото: Кадр из фильма "Мстители" Кадр из фильма "Мстители"

Известно, что звезда "Мстителей" получил серьезные травмы во время уборки снега. Детали инцидента до сих пор не раскрывались.

Джереми был доставлен в больницу вертолетом. Сейчас, по данным его пресс-секретаря, он находится в критическом, но стабильном состоянии.

«Его семья с ним, и он получает отличный уход», — заявил инсайдер.