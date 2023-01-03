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42 минуты назад

Актер сериала «Хэдшот» Артем Кошман хотел бы играть более взрослые и сложные роли

runews24.ru

Кошман поделился планами на будущее и взглядом на профессию актера, а также рассказал о роли в новом сериале.

Актер сериала «Хэдшот» мечтает о более сложных ролях
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Актер Артем Кошман, сыгравший в сериале «Хэдшот», который вышел на «Кинопоиске» 2 января, рассказал о планах на будущее и о своей профессии.

Кошману 19 лет, в сериале он играет главную роль – роль обычного подростка, чья жизнь все больше начинает перекликаться с компьютерной игрой.

Кошман поделился со «СтарХитом», что ему интересны экспериментальные жанры и необычные ходы в кино, как в «Хэдшоте». Артем интересуется киберспортом, с восторгом смотрит на профессиональных игроков и хотел бы хоть раз почувствовать абсолютное превосходство в онлайн-схватке, но он не так опытен, да и времени на игры мало.

Актер поделился, что сейчас работает на износ в новом проекте, график съемок очень плотный. «Черная весна» была для Артема скорее интересной, чем нелегкой, ему приходилось расти как актеру прямо в кадре и во многом перестраиваться под персонажа: Киса – его полная противоположность.

Также Кошман отмечает, что друзья зовут его занудой за разговоры о старом Голливуде и стандартах актерской профессии. Ему нравится сложное кино, и он бы хотел получать сложные роли – «драматические, на разрыв аорты».

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