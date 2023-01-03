Коллеги поддержали Джереми Реннера, попавшего в больницу

Режиссер фильма Marvel «Стражи Галактики» и глава DC Studios Джеймс Ганн опубликовал пост со словами поддержки в адрес актера киновселенной Marvel Джереми Реннера, который был госпитализирован и перенес операцию после травм, полученных в результате несчастного случая 1 января.

Ранее 1 января 51-летний актер был серьезно травмирован во время вождения снегоочистителя возле своего дома в Рино, штат Невада. По данным TMZ, Реннер потерял много крови, однако его сосед-врач наложил ему на ногу жгут до прибытия скорой помощи. Затем актера по воздуху доставили в больницу, где он перенес две операции. По последней информации, Реннер остается в критическом состоянии и по-прежнему находится в реанимации.