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1 час назад

Джеймс Ганн и Марк Руффало поддержали Джереми Реннера, попавшего в больницу

Газета.Ru

Режиссер фильма Marvel «Стражи Галактики» и глава DC Studios Джеймс Ганн опубликовал пост со словами поддержки в адрес актера киновселенной Marvel Джереми Реннера, который был госпитализирован и перенес операцию после травм, полученных в результате несчастного случая 1 января.

Коллеги поддержали Джереми Реннера, попавшего в больницу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мое сердце с Джереми Реннером», — написал Ганн.

Также актера, известного по роли Соколиного глаза в фильмах по комиксам Marvel, поддержал его коллега по франшизе Марк Руффало, играющий супергероя Халка.

«Молимся за нашего брата Джереми Реннера о [его] полном и скорейшем выздоровлении. Пожалуйста, пошлите ему исцеляющую доброту», — призвал Руффало.

Ранее 1 января 51-летний актер был серьезно травмирован во время вождения снегоочистителя возле своего дома в Рино, штат Невада. По данным TMZ, Реннер потерял много крови, однако его сосед-врач наложил ему на ногу жгут до прибытия скорой помощи. Затем актера по воздуху доставили в больницу, где он перенес две операции. По последней информации, Реннер остается в критическом состоянии и по-прежнему находится в реанимации.

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