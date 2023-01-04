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1 час назад

Актер Джереми Реннер вышел в Сеть после несчастного случая

Мария Кимакович

Голливудский актер Джереми Реннер, известный зрителям по роли Соколиного глаза в "Мстителях", поделился в социальной сети первым снимком после несчастного случая.

Звезда Marvel опубликовал селфи после несчастного случая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист выложил в Сеть снимок, сделанный в больнице, и поблагодарил поклонников за поддержку. Реннер поделился фотографией в социальной сети и отметил, что очень тронут словами поддержки от поклонников.

Актер отметил, что много написать не может, но благодарит всех за пожелания скорейшего выздоровления и шлет «любовь всем».

Соцсети

Напомним, что Джереми Реннер пострадал 2 января во время уборки снега: снегоуборочная машина наехала ему на ногу. Актер потерял много крови и на вертолете был доставлен в больницу. Звезда «Мстителей» находился в критическом, но стабильном состоянии. Врачи сделали все, чтобы помочь актеру, сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

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Ранее мы писали о том, что звезда "Мстителей" находится в критическом состоянии.

Актеры,Мстители,Джереми Реннер,
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