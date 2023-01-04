Звезду «Шерлока» могут обязать выплатить репарации

Все дело в прошлом семьи актера Бенедикта Камбербэтча.

Фото: Кадр из сериала "Шерлок" Кадр из сериала "Шерлок"

Власти Барбадоса собираются потребовать репараций от британцев, владевших в прошлом рабами, среди них может оказаться семья актера Бенедикта Камбербэтча, пишет газета The Daily Telegraph.

Дело в том, что в 1728 году прадед Камбертбэтча в 7-м колене купил на Барбадосе крупную плантацию, на которой жило более 250 негров.

Семья актера владела ею в течение следующих ста с лишним лет — вплоть до отмены рабства. Тогда британское правительство выплатило семье актера компенсацию за «утерю живой собственности», которая, по нынешнему курсу, составила около $3,6 миллионов.