Звезду «Шерлока» могут обязать выплатить репарации

Все дело в прошлом семьи актера Бенедикта Камбербэтча.
Власти Барбадоса собираются потребовать репараций от британцев, владевших в прошлом рабами, среди них может оказаться семья актера Бенедикта Камбербэтча, пишет газета The Daily Telegraph.
Дело в том, что в 1728 году прадед Камбертбэтча в 7-м колене купил на Барбадосе крупную плантацию, на которой жило более 250 негров.
Семья актера владела ею в течение следующих ста с лишним лет — вплоть до отмены рабства. Тогда британское правительство выплатило семье актера компенсацию за «утерю живой собственности», которая, по нынешнему курсу, составила около $3,6 миллионов.
Теперь власти Барбадоса подумывают о том, чтобы предъявить потомкам рабовладельцев репарационные иски — за страдания, причиненные тем рабам. Сам Камбербэтч пока никак не отреагировал на эту инициативу.