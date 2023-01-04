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2 часа назад

Хью Джекман попросил не номинировать на «Оскар» песню Райана Рейнольдса

Inc-News

Хью Джекман попросил не номинировать на «Оскар» песню Райана Рейнольдса. Речь идёт о композиции, которую 46-летний канадец исполнил в фильме «В духе Рождества».

Джекман попросил не номинировать на «Оскар» песню Рейнольдса
Фото: Inc-NewsInc-News

Хью Джекман «не хочет», чтобы новый фильм Райана Рейнольдса был номинирован на премию «Оскар». В соцсетях уроженец Австралии поделился видеороликом, в котором признался, что песня «Good Afternoon», которую Рейнольдс исполнил в фильме «В духе Рождества», в случае получения награды «сделает следующий год моей жизни непереносимым».

«Я должен буду провести с ним год, снимая Росомаху и Дедпула», - добавил Джекман, имея в виду работу над фильмом «Дедпул 3». «Поверьте мне, это будет невозможно. Это будет проблемой».

Фанаты ни на минуту не поверили «злому намерению» Хью и восприняли его обращение как оригинальную попытку помочь другу и коллеге получить, в конце концов», премию за исполнение «Good Afternoon». Недавно Американская киноакадемия включила её в шорт-лист 15-и оригинальных синглов в преддверии 95-й церемонии вручения «Оскара», которая состоится в марте. На премьере «В духе Рождества» Рейнольдс признался журналистам, что Джекман дал ему пару дельных советов по съёмкам в мюзикле.

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