Джекман попросил не номинировать на «Оскар» песню Рейнольдса

Хью Джекман «не хочет», чтобы новый фильм Райана Рейнольдса был номинирован на премию «Оскар». В соцсетях уроженец Австралии поделился видеороликом, в котором признался, что песня «Good Afternoon», которую Рейнольдс исполнил в фильме «В духе Рождества», в случае получения награды «сделает следующий год моей жизни непереносимым».

«Я должен буду провести с ним год, снимая Росомаху и Дедпула», - добавил Д жекман, имея в виду работу над фильмом «Дедпул 3». «Поверьте мне, это будет невозможно. Это будет проблемой».

Фанаты ни на минуту не поверили «злому намерению» Хью и восприняли его обращение как оригинальную попытку помочь другу и коллеге получить, в конце концов», премию за исполнение «Good Afternoon». Недавно Американская киноакадемия включила её в шорт-лист 15-и оригинальных синглов в преддверии 95-й церемонии вручения «Оскара», которая состоится в марте. На премьере «В духе Рождества» Рейнольдс признался журналистам, что Джекман дал ему пару дельных советов по съёмкам в мюзикле.