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3 часа назад

В Адыгее скончалась заслуженная артистка РСФСР Роза Шеожева

runews24.ru

В Адыгее скончалась заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Адыгеи Роза Шеожева. Соболезнования родным и близким Шеожевой выразил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В Адыгее скончалась заслуженная артистка РСФСР
Фото: Runews24Runews24

Мурат Кумпилов отметил, что выступления Розы Заурбековны ждали во всех уголках Адыгеи, залы всегда были полны поклонниками ее таланта.

Роза Шеожева выступала с концертами по всей России и прославляла свою малую Родину за границей.

«Ее творчество – это целая эпоха. А подтверждением всенародной любви являются звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки Адыгеи», – написал Кумпилов.

Актеры,Мурат Кумпилов,
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