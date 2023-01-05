В Адыгее скончалась заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Адыгеи Роза Шеожева. Соболезнования родным и близким Шеожевой выразил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Мурат Кумпилов отметил, что выступления Розы Заурбековны ждали во всех уголках Адыгеи, залы всегда были полны поклонниками ее таланта.
Роза Шеожева выступала с концертами по всей России и прославляла свою малую Родину за границей.
«Ее творчество – это целая эпоха. А подтверждением всенародной любви являются звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки Адыгеи», – написал Кумпилов.