В Адыгее скончалась заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Адыгеи Роза Шеожева. Соболезнования родным и близким Шеожевой выразил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: Runews24 Runews24

Мурат Кумпилов отметил, что выступления Розы Заурбековны ждали во всех уголках Адыгеи, залы всегда были полны поклонниками ее таланта.

Роза Шеожева выступала с концертами по всей России и прославляла свою малую Родину за границей.