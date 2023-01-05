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2 часа назад

Марина Зудина призналась, что не окунулась полностью в съемки «Содержанок» из-за болезни Табакова

Слово и Дело

Актриса Марина Зудина сыграла роль Людмилы Долгачевой в сериале «Содержанки». Артистка отметила, что она не смогла полностью окунуться в проект из-за болезни супруга Олега Табакова.

Зудина призналась, что не окунулась полностью в съемки «Содержанок»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зудина продолжала принимать участие в съемках, когда муж был очень болен. Актриса призналась, что ее участие в «Содержанках» прошло как в полусне. Однако Зудина смогла переключиться, когда появлялась в кадре.

«Нет, как актриса я включалась в процесс, но со стороны проект не могла оценить. Все мысли тогда были о другом», — подчеркнула супруга Табакова в интервью журналу «Караван Историй».

Напомним, что Олег Табаков умер пять лет назад. Состояние актера ухудшалось из-за сепсиса. В конечном счете его сердце не выдержало.

Актеры,Содержанки,Олег Табаков,Марина Зудина,
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