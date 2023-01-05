Николь Кидман сыграет офицера ЦРУ в сериале «Львица»

Николь Кидман присоединилась к актёрскому составу нового сериала Тейлора Шеридана для Paramount+ «Львица». Она не только исполнит главную роль, но и выступит исполнительным продюсером. «Львица» основан на существующей в реальности программе ЦРУ.

Согласно официальному синопсису, сюжет последует за «Крус Мануэлос (Лайсла Де Оливейра), грубоватой, но эмоциональной военнослужащей из рядов морских пехотинцев. Её вербуют в команду ЦРУ «Lioness Engagement Team», чтобы внедряться в террористические организации и подрывать их изнутри». В проекте также примут участие Зои Салдана , Джилл Вагнер , Дэйв Эннэйбл , ЛаМоника Гаррет, Джеймс Джордан , Остин Хеберт и др.

Кидман сыграет Кейтлин Миде, описываемую как «старшего администратора ЦРУ, у которой за плечами долгая карьера и мастерство играть в политические игры. Она должна жонглировать качествами женщины в высокопоставленном разведывательном сообществе, жены, которая жаждет внимания, и которого она сама уделить не может, и наставницы для кого-то, кто подозрительно близок к тому каменистому пути, на котором оказалась она сама».