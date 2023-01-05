Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
53 минуты назад

Николь Кидман сыграет офицера ЦРУ в сериале «Львица»

Inc-News

Николь Кидман сыграет офицера ЦРУ в сериале «Львица». 55-летней актрисе не привыкать играть роли сильных женщин.

Николь Кидман сыграет офицера ЦРУ в сериале «Львица»
Фото: Inc-NewsInc-News

Николь Кидман присоединилась к актёрскому составу нового сериала Тейлора Шеридана для Paramount+ «Львица». Она не только исполнит главную роль, но и выступит исполнительным продюсером. «Львица» основан на существующей в реальности программе ЦРУ.

Согласно официальному синопсису, сюжет последует за «Крус Мануэлос (Лайсла Де Оливейра), грубоватой, но эмоциональной военнослужащей из рядов морских пехотинцев. Её вербуют в команду ЦРУ «Lioness Engagement Team», чтобы внедряться в террористические организации и подрывать их изнутри». В проекте также примут участие Зои Салдана, Джилл Вагнер, Дэйв Эннэйбл, ЛаМоника Гаррет, Джеймс Джордан, Остин Хеберт и др.

Кидман сыграет Кейтлин Миде, описываемую как «старшего администратора ЦРУ, у которой за плечами долгая карьера и мастерство играть в политические игры. Она должна жонглировать качествами женщины в высокопоставленном разведывательном сообществе, жены, которая жаждет внимания, и которого она сама уделить не может, и наставницы для кого-то, кто подозрительно близок к тому каменистому пути, на котором оказалась она сама».

Актеры,Джилл Вагнер,Дэйв Эннэйбл,Джеймс Джордан,Зои Салдана,Николь Кидман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители