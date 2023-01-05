Брендан Фрейзер готов вернуться в перезагрузку "Мумии"

Актер Брендан Фрейзер заявил, что готов вернуться во франшизу "Мумия", благодаря которой он стал известен на весь мир. Подробностями артист поделился в беседе с Deadline.
Так, Фрейзер признался, чт готов вернуться к роли авантюриста и капитана Французского Иностранного легиона Рика О'Коннелла, если продюсеры захотят перезапустить франшизу.
"Я не знаю, какие планы у продюсеров, если мы говорим о возрождении франшизы. Будет ли эта та же история с продолжением или совершенно иная трактовка с новыми артистами? Но, в любом случае, я не знаю актеров, которые бы отказывались от работы поэтому, конечно же, был бы рад вернуться в эту киновселенную", — поделился актер.