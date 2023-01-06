Тяжело больной Ларс фон Триер пожаловался на одиночество

Страдающий от болезни Паркинсона датский режиссер Ларс фон Триер рассказал, что чувствует себя одиноким. Подробностями он поделился в беседе с итальянской газетой Corriere.
"На данном этапе жизни я болезненно одинок. Я всегда верил, что одиночество — это сила, но я вынужден признать, насколько болезненным оно может быть", — пожаловался режиссер.
Он также отметил, что собирается продолжать заниматься кино, поскольку это единственное, что он умеет.
Сейчас Ларс фон Триер создает "базу данных" о своем опыте работы в киноиндустрии:
"Идея состоит в том, что любой, кто связан с кинематографом или хочет им заниматься, может проконсультироваться с этой базой. Мне очень повезло: я смог сделать то, что хотел, когда хотел. Я считаю своим долгом передать свой опыт".