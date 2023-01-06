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1 час назад

Бенедикт Камбербэтч превратится в кукловода-неудачника в мини-сериале от Netflix

Inc-News

Бенедикт Камбербэтч превратится в кукловода-неудачника в мини-сериале от Netflix. Популярный артист предстанет в неожиданном амплуа.

Камбербэтч превратится в кукловода-неудачника в сериале от Netflix
Фото: Inc-NewsInc-News

Актер Бенедикт Камбербэтч продолжает радовать поклонников разносторонними и порой самыми неожиданными образами в кино.

На этот раз он появится в мини-сериале под названием «Эрик» от стриминга Netflix в роли популярного кукловода.

Но размеренная и благополучная жизнь главного героя заканчивается, когда бесследно пропадает его маленький сын.

Не в силах пережить потерю, персонаж артиста теряет себя, теряет дом и близких людей, постепенно катясь по наклонной и превращаясь в неудачника.

И когда, казалось, жизнь закончена, рядом с ним появляется марионетка по имени Эрик, которая уговаривает героя отправиться с ним в путешествие на поиски его потерянного сына.

По некоторым данным, съемки сериала могут начаться уже этой весной. А вот дата релиза пока не афишируется.

Актеры,Бенедикт Камбербэтч,Netflix,
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