Камбербэтч превратится в кукловода-неудачника в сериале от Netflix

Бенедикт Камбербэтч превратится в кукловода-неудачника в мини-сериале от Netflix. Популярный артист предстанет в неожиданном амплуа.

Фото: Inc-News Inc-News

Актер Бенедикт Камбербэтч продолжает радовать поклонников разносторонними и порой самыми неожиданными образами в кино.

На этот раз он появится в мини-сериале под названием «Эрик» от стриминга Netflix в роли популярного кукловода.

Но размеренная и благополучная жизнь главного героя заканчивается, когда бесследно пропадает его маленький сын.

Не в силах пережить потерю, персонаж артиста теряет себя, теряет дом и близких людей, постепенно катясь по наклонной и превращаясь в неудачника.

И когда, казалось, жизнь закончена, рядом с ним появляется марионетка по имени Эрик, которая уговаривает героя отправиться с ним в путешествие на поиски его потерянного сына.