Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Том Хэнкс признался в профессиональной самокритике

Inc-News

66-летний актёр не пересматривает свои фильмы, потому что сразу видит в них фальшь.

Том Хэнкс признался в профессиональной самокритике
Фото: Inc-NewsInc-News

С двумя «Оскарами» за лучшее исполнение главной роли и репутацией голливудского любимца, Том Хэнкс может удивить фанатов мнительностью. Но так оно и есть. В беседе с подкастом The Great Creators with Guy Raz актёр признал, что не раз переживал периоды сомнений, граничащие с «чистым неврозом», хотя он и не причисляет себя к невротикам. «Я борюсь с аутентичностью», - объяснил он. «Я борюсь с разницей между ложью актёра и ложью человека».

По словам Хэнкса, он не пересматривает свои фильмы, включая «большие хиты», потому что видит в них «фальшь». «Я вижу потерю. Я понимаю это сразу: «О, парень, я упустил эту возможность». И происходит так не сиюминутно, должен сказать, а потому, что после того, как это было сделано, я узнавал, что не продвинулся достаточно далеко. Я не попал туда, куда бы мог попасть», - отметил он.

Актеры,Оскар,Том Хэнкс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители