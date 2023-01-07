Том Хэнкс признался в профессиональной самокритике

С двумя «Оскарами» за лучшее исполнение главной роли и репутацией голливудского любимца, Том Хэнкс может удивить фанатов мнительностью. Но так оно и есть. В беседе с подкастом The Great Creators with Guy Raz актёр признал, что не раз переживал периоды сомнений, граничащие с «чистым неврозом», хотя он и не причисляет себя к невротикам. «Я борюсь с аутентичностью», - объяснил он. «Я борюсь с разницей между ложью актёра и ложью человека».

По словам Хэнкса, он не пересматривает свои фильмы, включая «большие хиты», потому что видит в них «фальшь». «Я вижу потерю. Я понимаю это сразу: «О, парень, я упустил эту возможность». И происходит так не сиюминутно, должен сказать, а потому, что после того, как это было сделано, я узнавал, что не продвинулся достаточно далеко. Я не попал туда, куда бы мог попасть», - отметил он.