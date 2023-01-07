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1 час назад

Актер Эрл Боэн из "Терминатора" скончался в возрасте 81 года

Газета.Ruиещё 5

Американский актер Эрл Боэн, который известен зрителям по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях «Терминатора», скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на родных голливудского артиста.

Актер Эрл Боэн из "Терминатора" скончался в возрасте 81 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Член его семьи рассказал TMZ, что актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях, но не стал раскрывать причин его смерти», — уточнили в СМИ.

Эрл также снимался в лентах «Битва за пределами звезд», «Мозги набекрень», «Чужая нация», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» и ряде других проектов.

Точная причина смерти актера пока не называется.

Первая часть фильма «Терминатор» вышла на большие экраны в 1984 году. Главную роль в картине исполнили Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон и Майкл Бин. Эрл Боэн появлялся и продолжении «Терминатор 2: Судный день» и триквеле — «Терминатор 3: Восстание машин».

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