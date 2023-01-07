Актер Эрл Боэн из "Терминатора" скончался в возрасте 81 года

Американский актер Эрл Боэн, который известен зрителям по роли доктора Питера Сильбермана в первых трех частях «Терминатора», скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на родных голливудского артиста.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Член его семьи рассказал TMZ, что актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях, но не стал раскрывать причин его смерти», — уточнили в СМИ.

Эрл также снимался в лентах «Битва за пределами звезд», «Мозги набекрень», «Чужая нация», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» и ряде других проектов.