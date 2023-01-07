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2 часа назад

Ана де Армас рассказал о драке с Джоном Уиком в боевике «Балерина»

Inc-News

Голливудская актриса Ана де Армас поделилась некоторыми подробностями со съемок нового боевика «Балерина».

Ана де Армас рассказал о драке с Джоном Уиком в боевике «Балерина»
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитость предстанет в фильме в образе Руни, которая впервые появилась в третьем «Джоне Уике» в исполнении балерины Юнити Фелан.

По словам де Армас, в сценарии прописана жестокая драка между ее героиней и Джоном Уиком, которого по-прежнему играет Киану Ривз.

«Наша схватка длится всего пятнадцать минут, но мы репетируем ее уже не первый месяц. И я с нетерпением жду, когда это закончится. После каждой такой репетиции у меняя болит спина, а все тело в синяках. Просто Киану слишком профессионально выполняет такие трюки. Он крутит и бросает меня по-настоящему. В этом он бесспорно лучший. Но мне все равно больно», - поделилась тайнами съемок артистка.

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