Ана де Армас рассказал о драке с Джоном Уиком в боевике «Балерина»

«Наша схватка длится всего пятнадцать минут, но мы репетируем ее уже не первый месяц. И я с нетерпением жду, когда это закончится. После каждой такой репетиции у меняя болит спина, а все тело в синяках. Просто Киану слишком профессионально выполняет такие трюки. Он крутит и бросает меня по-настоящему. В этом он бесспорно лучший. Но мне все равно больно», - поделилась тайнами съемок артистка.