Как сложилась судьба актеров сериала «Маргоша»

Сериал, который принес мгновенную славу для многих актеров.
В далеком 2009 году на экраны вышел сериал «Маргоша», который приковал внимание телезрителей на целых 2 года. Для многих актеров, принявших участие в съемках, сериал стал отправной точкой в их кинокарьере. Интересно, как же дальше сложилась судьба актеров после завершения съемок?
Для Марии Берсеневой сериал «Маргоша» стал творческим триумфом. Здесь она сыграла главную роль Маргариты Ребровой. До съемок в сериале актриса не была настолько востребована, как после его завершения. Вскоре девушке стало поступать множество предложений. Только вот кинокарьере Мария предпочла театральную деятельность, поэтому сейчас увидеть Берсеневу на телеэкране — редкость. Хотя известно, что она принимала участие в съемках сериала «Райский», где зрители смогут заметить округлившийся живот Марии, который вся съемочная группа так старательно пыталась его скрыть. В преддверии Нового 2023 года актриса родила долгожданную дочку. Сейчас актриса замужем в третий раз и несказанно рада, хоть и скрывает личность мужа.
До «Маргоши» Анна уже успела стать успешной актрисой. Ее можно было увидеть в таких сериалах, как «Кадетсво» и «Барвиха». Сейчас на ее счетуоколо 30 ролей в кино, а также 15 в театральных постановках. В «Маргоше» она сыграла дочь генерального директора мужского журнала «МЖ». Михайловской удается совмещать карьеру с материнством. Девушка воспитывает 7-летнего сына Мирослава от актера Тимофея Каратаева. Правда, спустя 3 года после рождения сына пара развелась. Предположительно, сейчас у актрисы есть возлюбленный.
Творческий путь Виктории Лукиной был непростым. После окончания театрального вуза начинающая актриса выступала на сцене Театра киноактера. До получения роли Люси в «Маргоше» девушка снималась в «Папиных дочках», «Универе», «Кулагин и партнеры». Однако в дальнейшем Виктория все равно не получала главных ролей и довольствовалась эпизодическими и второстепенными ролями. Ко всему прочему, Лукину можно увидеть и в качестве модели. А вот, что касается личной жизни, Виктория еще не была замужем и не познала радости материнства. Актриса признается, что еще не встретила достойного мужчину.
Актер стал экранным возлюбленным Марии Берсеневой, фотографом Андреем Калугиным. Поклонники сериала с интересом наблюдали за развитием любовной истории. До «Маргоши» Олег в основном больше играл в театре, но сериал стал отправной точкой для Масленникова-Войтова в кино. С тех пор его активно приглашают в различные кинопроекты, на которые он соглашается. Его можно увидеть в таких проектах, как «Закрытая школа», «ЧБ», «Триггер». Кроме того, артист служит в Государственном Театре Наций. А также пробует себя в качестве режиссёра. Многих интересует личная жизнь Масленникова-Войтова. Так вот, мужчина счастлив в браке с продюсером Алиной Бородиной. Общих детей у пары нет, но Олег воспитывает сына Алины от прошлых отношений.
В «Маргоше» Трухменев сыграл непутевого редактора Гошу Реброва, который за свои ошибки превратился в женщину, которую сыграла Мария Берсенева. До этого Эдуард появился в сериале «Телохранитель», но в большинстве случаев появлялся исключительно на театральной сцене. Сейчас же фильмография актера заметно пополняется. Например, он снялся в сериалах «Персональный ангел», «Жизнь, по слухам, одна», где исполнил главные роли. Но мужчина искренне считает, что свою главную роль еще не исполнил. О личной жизни Трухменев предпочитает не распространяться. Известно, что в официальном браке 50-летний актер еще не состоял. А при любой возможности он мчит на Родину в Беларусь.
Артист запомнился поклонникам сериала как главный злодей. Впрочем, ему часто достаются именно такие роли. В «Маргошу» он пришёл уже состоявшимся актером. И на сегодняшний день мужчина является востребованным артистом. Его можно встретить в таких проектах, как «Молодежка», «Ищейка», «Дылды-2», «Небеса подождут». Кстати, мужчина однажды состоял в фиктивном браке с Юлией Высоцкой, а позже женился на стилисте Елене, которая в 2004 году родила ему дочь Алису. Во время съемок «Маргоши» познакомимся с актрисой Яниной Колесниченко, которую взял в жены. Она родила ему дочь Арину в 2011 году.