Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
54 минуты назад

Хью Джекман пообещал тренироваться полгода ради роли Росомахи в "Дэдпуле 3"

Газета.Ruиещё 3

Актер Хью Джекман в интервью Complex заверил, что планирует ближайшие шесть месяцев активно тренироваться, чтобы привести себя в хорошую физическую форму ради роли Росомахи в третьей части "Дэдпула".

Джекман пообещал тренироваться полгода ради роли в "Дэдпуле 3"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"И никакой другой работы. Я собираюсь быть со своей семьей и тренироваться. Это будет моей работой на шесть месяцев", - подчеркнул Джекман.

Артист напомнил, что долгое время снимается в бродвейском мюзикле "The Music Man". По словам Джекмана, один из плюсов "восьми шоу в неделю на Бродвее" заключается в том, что благодаря песням и танцам на сцене актеру удается поддерживать стройную фигуру и выглядеть подтянутым.

"Есть один плюс в восьми шоу в неделю на Бродвее, где я пою и танцую, это то, что я подтянут. Так что я здоров. У меня хорошая база для начала ", - похвастался Джекман.

Актеры,Дэдпул,Хью Джекман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители