Джекман пообещал тренироваться полгода ради роли в "Дэдпуле 3"

Актер Хью Джекман в интервью Complex заверил, что планирует ближайшие шесть месяцев активно тренироваться, чтобы привести себя в хорошую физическую форму ради роли Росомахи в третьей части "Дэдпула".
"И никакой другой работы. Я собираюсь быть со своей семьей и тренироваться. Это будет моей работой на шесть месяцев", - подчеркнул Джекман.
Артист напомнил, что долгое время снимается в бродвейском мюзикле "The Music Man". По словам Джекмана, один из плюсов "восьми шоу в неделю на Бродвее" заключается в том, что благодаря песням и танцам на сцене актеру удается поддерживать стройную фигуру и выглядеть подтянутым.
"Есть один плюс в восьми шоу в неделю на Бродвее, где я пою и танцую, это то, что я подтянут. Так что я здоров. У меня хорошая база для начала ", - похвастался Джекман.