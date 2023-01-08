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12 часов назад

Как Мэтт Деймон отказался от самого крупного контракта в истории

Мария Иглина

Некоторое время назад актер Мэтт Деймон в беседе с журналистами рассказал, как однажды он отказался от самых больших денег за роль не только в своей карьере, но и в истории. Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как Мэтт Деймон отказался от самого крупного контракта в истории
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, несколько лет назад режиссер Джеймс Кэмерон предложил Деймону сыграть главную роль в "небольшом проекте", который носит название "Аватар", и предложил 10 процентов от сборов. Однако актер отклонил предложение, поскольку на тот момент он снимался в картине "Джейсон Борн".

"Я не могу уклониться от этого": Кэмерон о новых частях "Аватара"

Мэтт Деймон наверняка пожалел, когда отказался от роли в "Аватаре", поскольку позже кинолента собрала в прокате около трех миллиардов долларов.

"Я войду в историю. Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от таких больших денег", — рассказал Деймон журналистам на Каннском кинофестивале.

Сейчас уже известно, что главную роль в "Аватаре" в итоге предложили малоизвестному на тот момент актеру Сэму Уортингтону, однако вряд ли ему заплатили одну десятую часть от кассовых соборов картины.

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