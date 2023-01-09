Умерла актриса Ламзира Чхеидзе

С 1952 году Чхеидзе была актрисой тбилисского театра имени Руставели. На сцене театра она проработала 62 года. В 1953-1956 годах работала педагогом во Дворце пионеров и учащихся. Кроме того, актриса снялась в нескольких грузинских фильмах советского периода, в частности, в картине "Манана" 1958 года и фильме "Кто-то опаздывает на автобус" 1967 года. В 1967 году Ламзира Чхеидзе стала заслуженной артисткой Грузии. Ранее сообщалось, что скончался Адам Рич, актер, прославившийся в детстве, сыграв самого младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в телевизионной драме "Восьми достаточно".