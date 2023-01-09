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18 минут назад

Умерла актриса Ламзира Чхеидзе

Газета.Ruиещё 1

Заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе умерла в возрасте 93 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

Умерла актриса Ламзира Чхеидзе
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Ведомство выразило соболезнования семье покойной, ее близким и театральному обществу. Причины смерти Чхеидзе не уточняются.

С 1952 году Чхеидзе была актрисой тбилисского театра имени Руставели. На сцене театра она проработала 62 года. В 1953-1956 годах работала педагогом во Дворце пионеров и учащихся. Кроме того, актриса снялась в нескольких грузинских фильмах советского периода, в частности, в картине "Манана" 1958 года и фильме "Кто-то опаздывает на автобус" 1967 года. В 1967 году Ламзира Чхеидзе стала заслуженной артисткой Грузии. Ранее сообщалось, что скончался Адам Рич, актер, прославившийся в детстве, сыграв самого младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в телевизионной драме "Восьми достаточно".

Актеры,Адам Рич,
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