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3 часа назад

Дэйв Батиста готов сниматься у Дени Вильнева бесплатно

Inc-News

Известный актер Дэйв Батиста заявил, что готов согласиться на любую роль в любом фильме Дени Вильнева, и может играть без всяких гонораров.

Дэйв Батиста готов сниматься у Дени Вильнева бесплатно
Фото: Inc-NewsInc-News

«Дени пробуждает во мне все лучшее, и заставляет быть разнообразным, а не просто Скалой номер два. Чтобы иметь такой опыт, мне для работы даже не нужны гонорары", - признался артист.

По словам Батисты, он мечтает играть разнообразные жанры, разноплановых персонажей и со временем стать уважаемым актером.

Батиста и Вильнев уже работали вместе над фильмами «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049», и актер не хочет на этом останавливаться, надеясь на следующие предложения от режиссера.

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