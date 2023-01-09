Актер Адам Рич умер в возрасте 54 лет

Адам Рич, актер, прославившийся в детстве, сыграв самого младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в телевизионной драме «Восьми достаточно», скончался. Об этом пишет TMZ со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу округа Лос-Анджелес.

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Ему было 54 года.

Рич умер в субботу в своем доме в Лос-Анджелесе. Его семья не назвала причину смерти. Рич также появлялся в нескольких проектах и различных телефильмах в конце 70-х и 80-х годах: «Остров фантазий», «ЧиПы», «Маленькое чудо». Он занимался озвучкой в мультсериале «Подземелья и драконы».

Последним участием Рича на телевидении был эпизод в сериале «Спасатели Малибу» в 1993 году, после чего он на десять лет исчез с телевидения.

Позже он сыграл самого себя в комедии Дэвида Спейда 2003 года «Дики Робертс: бывший ребенок-звезда» и в том же году изобразил Крокодила Данди в сериале «Комедийная катушка».