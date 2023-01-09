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2 часа назад

Хью Джекман рассказал о полугодовой подготовке к съемкам в новом «Дедпуле»

Вечерняя Москва

Австралийский актер Хью Джекман признался, что на подготовку к роли Росомахи в третьей части «Дедпула» ему потребуется полгода активных тренировок. Об этом артист рассказал в интервью журналисту CNN Крису Уоллесу.

Хью Джекман рассказал о подготовке к съемкам в новом «Дедпуле»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Полгода звезда «Людей Икс» будет заниматься приведением себя в необходимую физическую форму при помощи диеты и упражнений. Знаменитый актер отметил, что и так находится в хорошей форме благодаря своей работе на Бродвее. Однако для роли Росомахи необходимы идеальные кондиции.

«Дедпул 3» готовится к выходу в прокат 8 ноября 2024 года. Пока неясно, кто будет участвовать в проекте помимо Джекмана и Райана Рейнольдса, который исполнит главную роль. Известно, что картина будет строиться на конфликте Дедпула и Росомахи.

В сентябре Рейнольдс выложил на своей странице в одной из социальных сетей видеоанонс триквела супергеройского проекта. Именно оттуда стало известно об участии в съемках Хью Джекмана, который вернется к роли Росомахи впервые с 2017 года.

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