Хью Джекман рассказал о подготовке к съемкам в новом «Дедпуле»

Австралийский актер Хью Джекман признался, что на подготовку к роли Росомахи в третьей части «Дедпула» ему потребуется полгода активных тренировок. Об этом артист рассказал в интервью журналисту CNN Крису Уоллесу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Полгода звезда «Людей Икс» будет заниматься приведением себя в необходимую физическую форму при помощи диеты и упражнений. Знаменитый актер отметил, что и так находится в хорошей форме благодаря своей работе на Бродвее. Однако для роли Росомахи необходимы идеальные кондиции.

«Дедпул 3» готовится к выходу в прокат 8 ноября 2024 года. Пока неясно, кто будет участвовать в проекте помимо Джекмана и Райана Рейнольдса, который исполнит главную роль. Известно, что картина будет строиться на конфликте Дедпула и Росомахи.