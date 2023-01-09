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1 час назад

Джеймс Кэмерон: онлайн-кинотеатры напоминают финансовые пирамиды

Чемпионат.com

Джеймс Кэмерон, режиссёр «Аватара», «Титаника» и первых «Терминаторов», дал большое интервью изданию kcrw. В нём культовый постановщик затронул в том числе тему онлайн-кинотеатров, которые за последние несколько лет заполонили индустрию.

Кэмерон: онлайн-кинотеатры напоминают финансовые пирамиды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сам Кэмерон считает, что киностудии зря вкладывают настолько большие деньги в свои онлайн-сервисы, делая ставку на крупнобюджетные сериалы — он даже сравнил ситуацию с пирамидой Понци. По его мнению, онлайн-кинотеатров должно стать меньше, иначе сфера может просто схлопнуться, принеся создателям лишь убытки.

Сейчас среднему зрителю нужно иметь восемь или десять разных подписок, чтобы увидеть весь желаемый контент. Поэтому всё это кажется мне неустойчивым, как большая пирамида Понци. Думаю, что в этой сфере должна пройти консолидация.

Тем временем «Аватар: Путь воды» продолжает собирать невероятную кассу — лента уже заработала более $ 1,7 млрд. Несмотря на то, что индустрия пережила пандемийный крах, это нисколько не мешает фильму Джеймса Кэмерона ставить новые рекорды.

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