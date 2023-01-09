Кэмерон: онлайн-кинотеатры напоминают финансовые пирамиды

Джеймс Кэмерон, режиссёр «Аватара», «Титаника» и первых «Терминаторов», дал большое интервью изданию kcrw. В нём культовый постановщик затронул в том числе тему онлайн-кинотеатров, которые за последние несколько лет заполонили индустрию.

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Сам Кэмерон считает, что киностудии зря вкладывают настолько большие деньги в свои онлайн-сервисы, делая ставку на крупнобюджетные сериалы — он даже сравнил ситуацию с пирамидой Понци. По его мнению, онлайн-кинотеатров должно стать меньше, иначе сфера может просто схлопнуться, принеся создателям лишь убытки.

Сейчас среднему зрителю нужно иметь восемь или десять разных подписок, чтобы увидеть весь желаемый контент. Поэтому всё это кажется мне неустойчивым, как большая пирамида Понци. Думаю, что в этой сфере должна пройти консолидация.