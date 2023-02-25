Как сейчас выглядит Скалли из "Секретных материалов"

Джиллиан Андерсон запомнилась российскому зрителю благодаря роли агента ФБР Даны Скалли в телесериале «Секретные материалы», который вышел в 1993 году. С тех пор прошло уже 30 лет, но слава знаменитого дуэта детективов все еще преследует актрису.

1/18 Джиллиан Андерсон в 1993 году Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/18 Джиллиан Андерсон во время съемок второго сезона телесериала "Секретные материалы", 1994 год Фото: legion-media.ru 3/18 Джиллиан Андерсон в 1997 году Фото: globallookpress.com 4/18 Джиллиан Андерсон в 1997 году Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/18 Джиллиан Андерсон во время проведения Премии Гильдии киноактёров США, 1998 год Фото: globallookpress.com 6/18 "Секретные материалы". Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, 1999 год Фото: globallookpress.com 7/18 "Секретные материалы". Актриса Джиллиан Андерсон в роли агента ФБР Даны Скалли, 1999 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/18 "Секретные материалы". Актриса Джиллиан Андерсон в роли агента ФБР Даны Скалли, 1999 год Фото: globallookpress.com 9/18 Джиллиан Андерсон в 2005 году Фото: globallookpress.com 10/18 Джиллиан Андерсон во время съемок полнометражного фильма "Секретные материалы: Хочу верить", 2008 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/18 "Секретные материалы". Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, 2013 год Фото: globallookpress.com 12/18 Джиллиан Андерсон в сериале "Американские боги" 2017 год Фото: globallookpress.com 13/18 Джиллиан Андерсон в 2018 году Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/18 Актриса Джиллиан Андерсон в 2018 году Фото: globallookpress.com 15/18 Джиллиан Андерсон во время Недели моды в Париже, 2021 год Фото: globallookpress.com 16/18 Джиллиан Андерсон в Каннах, 2022 год Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/18 Джиллиан Андерсон в сериале "Корона", 2022 год Фото: globallookpress.com 18/18 Джиллиан Андерсон в 2023 году Фото: Соцсети

Джиллиан Андерсон родилась 9 августа 1968 года в Чикаго. Ее отец Гомер Эдвард владел компанией, занимавшейся постпродакшеном фильмов, а мать работала компьютерным аналитиком. В детстве семья Джиллиан часто переезжала. Будущая актриса успела пожить в США, Пуэрто-Рико и Великобритании, где у нее появился сильный британский акцент. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее семья вновь вернулась в США и поселилась в городке Гранд-Рапидс, штат Мичиган. В местной школе Джиллиан начала заниматься в театральном кружке, сразу покорив учителей своим талантом.

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В 1986 году она поступила в престижную театральную школу Гудмена — актёрский факультет чикагского Де Поль университета, где в 1990 году получила степень бакалавра изящных искусств.

После выпуска девушка решает и дальше покорять американскую сцену и переезжает в Нью-Йорк. Мегаполис прохладно встретил Джиллиан, первое время ей приходится подрабатывать официанткой и брать небольшие второстепенные роли в театре и сниматься в малобюджетных проектах. Андерсон буквально приходилось переступать через себя, давая согласие на участие в очередном низкобюджетном сериале.

В 1993 году она сыграла второстепенную роль в молодёжном сериале «Класс '96» новой компании Fox Network. Казалось, карьера Джиллиан окончательно замерла и только чудо может сдвинуть ее с места. Актриса уже не раз зарекалась, что больше не будет сниматься в дурацких телесериалах, когда ей пришло приглашение на пробы на роль специального агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы».

Автору проекта Крису Картеру буквально пришлось биться за девушку, так как Fox хотели найти на роль напарницы агента Малдера более сексуальную и известную актрису. В конце концов, Картеру удалось убедить компанию и взять Джиллиан Андерсон в проект. Роль Скалли принесла актрисе мировую известность и сделала её признанным секс-символом. Андерсон за свою актерскую игру получила множество наград, в том числе: «Эмми», «Золотой глобус» и две премии Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале».

«Секретные материалы» стали для Джиллиан тем самым долгожданным чудом и ей дорогу в мир большого кино и высокобюджетных сериалов.

В 2005 году она сыграла роль леди Дедлок в экранизации новеллы Чарльза Диккенса «Холодный дом», созданной BBC, за которую в 2006 году получила номинацию на премии: BAFTA в номинации «Лучшая актриса», «Эмми» в номинации «Лучшая актриса в мини-сериале или фильме».

В 2006 и 2007 году актриса снялась в двух британских фильмах: «Последний король Шотландии» (2006) с Джеймсом Макэвоем и «Желание мести» (2007) c Дэнни Дайером.

В 2013 - 2015 году Андерсон сыграла роль Беделии Дю Морье, психотерапевта серийного убийцы Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал».

20 января 2019 года стало известно о том, что Джиллиан исполнит роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне телесериала «Корона»

В 2021 году Андерсон присоединилась к актёрскому составу телесериала «Великая», где исполнила роль Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской, матери Екатерины.