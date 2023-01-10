Хью Джекман никогда не принимал стероиды для роли Росомахи

Актер Хью Джекман опроверг слухи о том, что когда-либо принимал стероиды для увеличения мышечной массы. Его слова цитирует Variety.
Артист ради роли Росомахи во франшизе "Люди Икс" работал над телосложением. Однако Джекман заверил, что не прибегал к стероидам.
"Мне случайно рассказали, каковы побочные эффекты этого. И я подумал, что мне это не очень нравится. Так что нет, я просто сделал это по-старому", - объяснил актер.
Ранее Хью Джекман заверил, что планирует ближайшие шесть месяцев активно тренироваться, чтобы привести себя в хорошую физическую форму ради роли Росомахи в третьей части "Дэдпула".