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1 час назад

Марго Робби рассказала, как поцеловала Брэда Питта на съемках ради его реакции

Газета.Ruиещё 2

Актриса Марго Робби в интервью W magazine рассказала, что импровизировала поцелуй на съемках фильма "Вавилон", чтобы посмотреть на реакцию своего коллеги по фильму Брэда Питта.

Робби рассказала, как поцеловала Питта на съемках ради его реакции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В "Вавилоне" персонаж Нелли целует много людей. Я вообще-то импровизировала поцелуй, которого не было в сценарии. Мы снимали сцену вечеринки, и Нелли подошла к персонажам Брэда Питта и Кэтрин Уотерстоун. И я такая: "Черт возьми! Я просто собираюсь поцеловать их и увидеть, что будет", - рассказала Робби.

Она уточнила, что актеры были шокированы ее поступком. Артистка со смехом добавила, что не знает, попал ли фрагмент в финальную версию картины.

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