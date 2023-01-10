Робби рассказала, как поцеловала Питта на съемках ради его реакции

Актриса Марго Робби в интервью W magazine рассказала, что импровизировала поцелуй на съемках фильма "Вавилон", чтобы посмотреть на реакцию своего коллеги по фильму Брэда Питта.
"В "Вавилоне" персонаж Нелли целует много людей. Я вообще-то импровизировала поцелуй, которого не было в сценарии. Мы снимали сцену вечеринки, и Нелли подошла к персонажам Брэда Питта и Кэтрин Уотерстоун. И я такая: "Черт возьми! Я просто собираюсь поцеловать их и увидеть, что будет", - рассказала Робби.
Она уточнила, что актеры были шокированы ее поступком. Артистка со смехом добавила, что не знает, попал ли фрагмент в финальную версию картины.