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43 минуты назад

Хидео Кодзима вновь стал актером

Inc-News

Несколько дней назад в библиотеке платформы Netflix дебютировал специфический сериал с необычным названием.

Хидео Кодзима вновь стал актером
Фото: Inc-NewsInc-News

«Ковбой из Копенгагена» - работа режиссера Николаса Виндинга Рефна, на счету которого такие фильмы, как «Драйв» и «Неоновый демон». Но интересно, что здесь снимается Хидео Кодзима - друг Рефна.

Роль небольшая и уместилось всего в 2,5-минутную сцену в финальном эпизоде первого сезона. Затем создатель Metal Gear Solid появляется на экране ноутбука, где говорит герою сериала Мирославу (Златко Бурич) обратиться в так называемую организацию «Гиганты», если он хочет получить защиту от главного героя. Рефн уже не в первый раз задействует Кодзиму в одном из своих проектов. Несколько лет назад режиссер дал другу небольшую роль в сериале «Слишком стар, чтобы умереть молодым», где Кодзима изображал члена якудзы. В свою очередь, геймдизайнер взял Рефна в игру Death Stranding.

Удивительно одно: Кодзима, похоже, стал важным человеком для будущего сериала. Если руководство Netflix решит сделать ещё один сезон «Ковбоя из Копенгагена» (что сомнительно), возможно, японский творец вновь появится на малом экране в более продолжительной сцене.

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