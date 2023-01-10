Хидео Кодзима вновь стал актером

Роль небольшая и уместилось всего в 2,5-минутную сцену в финальном эпизоде первого сезона. Затем создатель Metal Gear Solid появляется на экране ноутбука, где говорит герою сериала Мирославу (Златко Бурич) обратиться в так называемую организацию «Гиганты», если он хочет получить защиту от главного героя. Рефн уже не в первый раз задействует Кодзиму в одном из своих проектов. Несколько лет назад режиссер дал другу небольшую роль в сериале «Слишком стар, чтобы умереть молодым», где Кодзима изображал члена якудзы. В свою очередь, геймдизайнер взял Рефна в игру Death Stranding.