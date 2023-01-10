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2 часа назад

Брэд Питт рассказал о лучшей постельной сцене в карьере

Мира Маркина

Голливудский актер Брэд Питт рассказал в интервью для W Magazine о самой любимой сцене секса за всю карьеру в кино. Поклонники звезды оказались поражены его признанием.

Брэд Питт рассказал о лучшей постельной сцене в карьере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вопреки всеобщему убеждению любимой постельной сценой Питта оказался один из эпизодов мыльной оперы “Даллас”, в которой он снимался в возрасте 23 лет. Его партнершей в то время была 15-летняя восходящая телезвезда Шэлейн МакКолл.

“Мне тогда пришлось кататься по сену в сарае. Если честно, не помню, чтобы мне дали какой-то особенный сценарий. Я просто резвился”, — вспомнил актер.

По слухам, актеров связывали не только рабочие отношения (несмотря на приличную разницу в возрасте).

Брэд Питт засобирался на «полупенсию»

Многие поклонники Брэда Питта были уверены, что он расскажет о сцене из фильма “Мистер и Миссис Смит”. И потому откровения актера их поразили.

Ранее “Рамблер” писал об актрисах, которых вечно путают фанаты.

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