Брэд Питт рассказал о лучшей постельной сцене в карьере

Голливудский актер Брэд Питт рассказал в интервью для W Magazine о самой любимой сцене секса за всю карьеру в кино. Поклонники звезды оказались поражены его признанием.

Вопреки всеобщему убеждению любимой постельной сценой Питта оказался один из эпизодов мыльной оперы “Даллас”, в которой он снимался в возрасте 23 лет. Его партнершей в то время была 15-летняя восходящая телезвезда Шэлейн МакКолл.

“Мне тогда пришлось кататься по сену в сарае. Если честно, не помню, чтобы мне дали какой-то особенный сценарий. Я просто резвился”, — вспомнил актер.

По слухам, актеров связывали не только рабочие отношения (несмотря на приличную разницу в возрасте).

Многие поклонники Брэда Питта были уверены, что он расскажет о сцене из фильма “Мистер и Миссис Смит”. И потому откровения актера их поразили.

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