Перед смертью принцессе Диане предложили сняться в сиквеле "Телохранителя"

Незадолго до своей гибели принцесса Диана Уэльская планировала начать карьеру в кино. Об этом сообщает Mirror.
Личный тренер Дианы по постановке голоса Стюарт Пирс рассказал, что незадолго до смерти принцесса размышляла о работе в киноиндустрии. По его словам, Диана даже получила предложение от голливудского актера Кевина Костнера сняться в продолжении фильма "Телохранитель".
"Я помню, как она рассказывала об этом предложении Кевина Костнера. Но она хотела все же быть человеком за камерой, а не перед ней. Я уверен, что если бы Диана начала заниматься кино, она добилась бы огромных успехов", - добавил Пирс.
Сам Кевин Костнер рассказывал в интервью PeopleTV о желании Дианы участвовать в продолжении "Телохранителя". По словам актера, принцесса Уэльская сильно переживала, что ей придется в кадре целоваться с голливудской звездой.
"Принцесса спросила: "У нас будет сцена поцелуя?". Из-за этого она немного нервничала", - поделился воспоминаниями Костнер.